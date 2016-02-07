Тарасов: «С «Фенербахче» мы будем играть в футбол, а не воевать с трибунами и народом»

Полузащитник московского "Локомотива" Дмитрий Тарасов поделился своими ожиданиями от матча 1/16 финала Лиги Европы против "Фенербахче".

"Давно не видел игр "Фенербахче". Знаю, что там есть звездные игроки. Ван Перси может в любой момент решить, у него хорошая левая нога. Но не видел его в деле. Не думаю, что стоит зацикливаться только на нем. Нам-то надо противодействовать всей команде, а не одному какому-то персонажу.

Готовы ли мы к атмосфере, которая будет царить на стадионе в Стамбуле? Я к этому готов. Психологически устойчив. Сломить криками и обзываниями меня тяжело. И мы будем играть в футбол, а не воевать с трибунами и с народом", - сказал Тарасов.