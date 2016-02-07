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    Нигматуллин: «Буссуфа и Диарра устроили в «Локомотиве» переворот, который до сих пор дает о себе знать»

    Экс-голкипер "Локомотива" Руслан Нигматуллин считает, что уход полузащитника Мубарака Буссуфа положительно сказывается на атмосфере в команде.

    "От его пребывания в "Локомотиве" у меня осталось негативное впечатление. Та же история и с французом Лассана Диарра. Они устроили внутри клуба конфликт, хотя у них были роскошные условия, предоставленные "Локомотивом". Но они устроили какой-то переворот, что даже сегодня дает о себе знать.

    Чем дальше будет Буссуфа - тем лучше "Локомотиву". Успешная футбольная команда - это хорошая атмосфера, а такие игроки негативно влияют на эту самую атмосферу. Без него "Локомотив" отлично справляется и будет справляться дальше. Полезности Буссуфы в этом сезоне я не припоминаю, поэтому говорить об этом не приходится", - считает Нигматуллин.

    Источник: Rusfootball.info

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    07.02.2016 10:25
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +551

      LokoGoGo 8 февраля 2016, 09:27

      Буссуфа, хоть и противный человек, но он выкладывался в матчах и весьма успешно. но не за 15 лямов-то... А Диаррой всегда восхищался еще по Реалу. Но, как оказалось (процитирую классика), "И фильм г*вн0 и человек г*вн0)"

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    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 7 февраля 2016, 15:49

      И я тогда ещё говорил: Не надо тащить инфекцию из Анжи, ага. Да кто же прислушивается к правде, ага.

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