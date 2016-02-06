Ерохин: «Второе место «Ростова» – закономерность»

Экс-полузащитник "Урала" Александр Ерохин рассказал о том, как состоялся его переход в "Ростов", а также о первых впечатлениях от пребывания в стане желто-синих.

"Предложение от "Ростова" поступило, когда я был в отпуске. После этого мы с семьей и супругой подумали и решили согласиться, подписали предварительный контракт. Потом "Ростов" провел переговоры с "Уралом", договорились, что я перейду уже зимой, чему я очень рад.

Уже провел первую тренировку, пообщался с ребятами. Приняли тепло, похлопали мне на собрании. Атмосфера в коллективе хорошая, надеюсь, что так и будет дальше. Наверное, с Бердыевым поработать хочет каждый футболист в России. Высокие цели на сезон только увеличивают мотивацию и желание. Несколько игр "Ростова" в сезоне я смотрел, второе место клуба – закономерность, учитывая то, как они играют", – сказал Ерохин.

В текущем розыгрыше Премьер-лиги Ерохин принял участие в 12-ти поединках, отметившись четырьмя мячами и двумя голевыми передачами.