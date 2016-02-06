«Улисс» снялся с чемпионата Армении

Главный акционер армянского клуба "Улисс" Валерий Оганесян сообщил, что ереванский клуб вынужден сняться с розыгрыша чемпионата Армении.

"Я сделал все, чтобы команда продолжила выступления. Но, к сожалению, желания не совпали с возможностями.

Очень жаль, что все так вышло. Мы создали боевую команду, которая в прошлом сезоне придала чемпионату Армении новый оттенок. И мне вдвойне жаль, что сейчас мы вынуждены приостановить нашу деятельность.

Я благодарен тем людям, которые нам помогали. Спасибо и тем футболистам, которые играли за нашу команду.

То, что произошло в конце 2015 года, нанесло тяжелый удар по репутации клуба. Из-за букмекерских ставок были арестованы сотрудники нашей команды, о чем я очень сожалею. Но даже в такой ситуации мы думали, что будем играть. Не получилось", — сказал Оганесян.