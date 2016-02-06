Романцев: «Дзюба доказал, что может играть не только в «Спартаке», но и за чемпионов»

Бывший главный тренер "Спартака" Олег Романцев заявил, что Артем Дзюба проявил свои лучшие качества, перейдя в "Зенит".

"Столько всего было вылито на него, сколько сомнений высказано, что он не туда попал, что в "Зените" не получится. А мужик-то оказался с характером! И доказал, что может играть не только в "Спартаке", но и в команде-чемпионе. Это хорошее качество для футболиста – стремиться переубеждать скептиков. Я очень рад за Артема.

Наверное, Дзюба принимал во внимание высокий уровень игроков "Зенита", когда уходил. Но почему тот же Рондон не смотрелся так здорово, как Дзюба, и не забивал по шесть голов в Лиге чемпионов? У него что, другие партнеры были?", – сказал Романцев.