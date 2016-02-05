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    Уткин: «Мальчики на девочек не обижаются – они просто уходят от них»

    Комментатор Василий Уткин заявил, что уход с канала "Матч ТВ" не стал для него неожиданностью.

    – Допускал, что когда-нибудь уйду из этой компании, но не думал, что все будет вот так. Вообще говоря, в момент, когда я узнал, что происходят сокращения и я в списке, собирался на понедельник назначить встречу генеральному продюсеру, поговорить о паре проектов. Но не судьба.

    А дальше было принято решение, и что уж встречаться? У меня ни к кому нет претензий, ушел по соглашению сторон. Я сохранил свободу высказываться по этому поводу так, как считаю нужным.

    Просто удивлен своей прозорливости. В августе прошлого года написал один эмоциональный текст и сейчас удивлен, до какой степени все сбылось. Абсолютно все. Но выбор был мой, я не в обиде

    – На презентации прошлой осенью Канделаки сказала: "Василий пожелал мне удачи". Что Тине Гивиевне вы пожелаете теперь?

    – Это зависит от того, когда мы встретимся. Мальчики на девочек не обижаются. Просто иногда мальчики уходят от девочек, когда дальше невозможно, что я и сделал, – сказал Уткин.

    Источник: «Советский спорт»

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    05.02.2016 19:44
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2858

      nemolod 5 февраля 2016, 21:54

      Все взрослые "девочки" любят не мальчиков,а мужиков!

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 5 февраля 2016, 20:13

      Да ты и с самого начала не хотел там работать,и правильно сделал, что ушел,канал так себе

      2
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