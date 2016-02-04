Мостовой: «Семь мячей от «Барселоны» - это катастрофа, но Черышев здесь ни при чем»

Бывший полузащитник сборной России и "Сельты" Александр Мостовой рассказал о своем отношении к дебюту хавбека национальной команды Дениса Черышева за "Валенсию", которая в первом матче россиянина уступила "Барселоне" в полуфинальном матче Кубка Испании со счетом (0:7).

- 0:7 от "Барсы", конфликт команды и болельщиков. Не ошибся Черышев, выбрав "Валенсию"?

- Нет, конечно. То, что происходит с "Валенсией", необъяснимо. Команда неплохо начала сезон, в Лиге чемпионов в первых матчах смотрелась неплохо. И вдруг такое резкое падение! Последние несколько матчей "Валенсии" - это просто катастрофа. Я ожидал, что с "Барсой" дело закончится разгромом, но не рассчитывал, что будет такая разница в счете. Семь мячей! Думал, что максимум четыре-пять. Но Денис здесь ни при чем. Это раз. Во-вторых, в таких случаях у футболистов часто появляется эмоциональный подъем: помочь команде выйти из кризиса, проявить себя, когда у других не получается.

- Он сыграл чуть больше 30 минут с "Барсой". Как оцените действия Дениса?

- Тут особо нечего выделить, когда такой разгромный счет. В хорошей команде, конечно, легче заиграть. Но для того, чтобы проявить себя, "Валенсия" - самое то. Черышеву нужно показать, чего он стоит.

- Какие перспективы у Черышева относительно Евро-2016?

- Будет играть – поедет на Евро. А летом, когда закончится аренда, надо уже искать новую команду, не "Реал".