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    Лебеденко: «Хочется быть поближе к семье»

    Нападающий "Терека" Игорь Лебеденко признался, что не получил никаких предложений от других клубов.

    "В грозненском клубе уже пятый год, команда за это время заметно выросла. О переменах всерьез задумаюсь только тогда, когда будет предложение, устроившее и клуб, и меня. Мой контракт с "Тереком" рассчитан еще на полтора года. Так что пока не загадываю. Совсем недавно у меня родился третий сын, и, конечно, хочется быть поближе к семье.

    Официального предложения пока не было. Во всяком случае из руководства мне никто ничего не говорил", - сказал Лебеденко.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.02.2016 18:30
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +571

      RJM555 5 февраля 2016, 12:36

      Да пусть валит.......вон свои неплохие ребята подрастают

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 4 февраля 2016, 18:52

      Похоже, что все не местные игроки Терека, только и мечтают свалить из команды. Нет, все они, конечно, счастливы в Грозном, счастливы, когда в ложе АХ какой человек-диктор, но ещё более счастливыми они станут где-нить подальше от Ахмат-арены, ага.

      -3
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      ...
      Рейтинг: +18

      Странник-07 > Aztec58 4 февраля 2016, 19:28

      смени репертуар,ублюдок. ага

      1
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