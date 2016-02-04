Лебеденко: «Хочется быть поближе к семье»

Да пусть валит.......вон свои неплохие ребята подрастают
Нападающий "Терека" Игорь Лебеденко признался, что не получил никаких предложений от других клубов.
"В грозненском клубе уже пятый год, команда за это время заметно выросла. О переменах всерьез задумаюсь только тогда, когда будет предложение, устроившее и клуб, и меня. Мой контракт с "Тереком" рассчитан еще на полтора года. Так что пока не загадываю. Совсем недавно у меня родился третий сын, и, конечно, хочется быть поближе к семье.
Официального предложения пока не было. Во всяком случае из руководства мне никто ничего не говорил", - сказал Лебеденко.