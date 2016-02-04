Бабаев: «Лестер» сделал хорошее предложение по Мусе, но мы отказались»

Сегодня отказались,а завтра будете жалеть ,что вовремя не продали за хорошие деньги: футболист-это не вещь,которую можно попридержать,а живой человек: сегодня он в хорошей форме,а завтра-еще неизвестно!
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о решение клуба не продавать нападающего Ахмеда Мусу.
Мы с ним обсуждали эту ситуацию и пришли к выводу, что, если поступит предложение летом или через год и оно устроит всех, мы не будем чинить никаких препятствий. Пока решили дождаться конца сезона и дальше смотреть. Ахмед заслужил своей игрой внимание самых серьезных команд Европы", - сказал Бабаев.