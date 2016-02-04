Бабаев: «Лестер» сделал хорошее предложение по Мусе, но мы отказались»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о решение клуба не продавать нападающего Ахмеда Мусу.

"Лестер" действительно сделал предложение нам по Мусе. Причем адекватное. Но мы посчитали, что на данный момент отпускать одного из лидеров команды, когда идет борьба за чемпионство и предстоят очень важные матчи, преждевременно. Тем более на Мусу есть спрос — не только от "Лестера", но и от других команд.



Мы с ним обсуждали эту ситуацию и пришли к выводу, что, если поступит предложение летом или через год и оно устроит всех, мы не будем чинить никаких препятствий. Пока решили дождаться конца сезона и дальше смотреть. Ахмед заслужил своей игрой внимание самых серьезных команд Европы", - сказал Бабаев.