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    Кришито: «Раньше Дзюба нам только мешал»

    Защитник "Зенита" Доменико Кришито рассказал о своем отношении к форварду команды Артему Дзюбе.

    – В прошлом году все говорили, что ваше чувство юмора — лучшее в команде. Теперь появился человек, у которого оно, как все опять же говорят, еще лучше. Как с этим жить?

    — Это кто это?

    — Хорошая шутка. Дзюба.

    — Аа! Да, это хорошее противостояние, у нас с ним сильная команда.

    — Многие уже считают, что на тренировках иногда слишком весело.

    — Ну нет, это нормально. Мы же одна команда, любим поразвлечься и пошутить. Но когда нужно быть серьезными, мы будем серьезными.

    — Гарай честно сказал, что он шутки Дзюбы не понимает. Но они точно смешные.

    — Ну да, Гарай говорит только по-испански, а Дзюба шутит по-русски. Нет, он очень славный парень.

    — Вы вообще ожидали, когда он полгода назад приехал, что в Лиге чемпионов будет так, как есть сейчас — Роналду, Мюллер и Дзюба в списке лучших бомбардиров?

    — Мы очень рады. Конечно, я его помнил — когда раньше с ним сталкивался, это был игрок, который все время мешал. Но сейчас я очень рад, что он с нами и что он так много забивает. У него отлично получается.

    Источник: ФК «Зенит»

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    04.02.2016 09:24
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +36

      FC LD 5 февраля 2016, 08:02

      Посмотрим в этом отрезке сезона. В первой половине пёрло, + такие ассистенты. Ну ... поживём увидим.

      0
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      Рейтинг: +6297

      порт 4 февраля 2016, 18:28

      Федуну он тоже вроде мешал, а вот сейчас наверное бы пригодился.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 4 февраля 2016, 17:49

      Такое впечатление, что пресс-служба Зенита обязывает всех и вся в команде делать комплименты Артёмке, ага.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +81

      zeni 4 февраля 2016, 17:40

      Молодца Парни Удачи ЗЕНИТУ!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 4 февраля 2016, 11:55

      Мог бы проще сказать, что был бревном дзюба, бревнищем и остался))

      1
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      Рейтинг: +6876

      sochi-2013 > REDWHITE_ 4 февраля 2016, 13:23

      А кто де.илом родился, им и помрет!(((

      -2
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      Рейтинг: +50

      Pravdin_V > sochi-2013 4 февраля 2016, 13:27

      Дзюба вроде молодой еще,чтобы помирать.

      3
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ > Pravdin_V 4 февраля 2016, 16:27

      Это sochi-2013 самокритикой занимается))))
      мазохист, епт)

      1
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