Кришито: «Раньше Дзюба нам только мешал»

Посмотрим в этом отрезке сезона. В первой половине пёрло, + такие ассистенты. Ну ... поживём увидим.
Защитник "Зенита" Доменико Кришито рассказал о своем отношении к форварду команды Артему Дзюбе.
– В прошлом году все говорили, что ваше чувство юмора — лучшее в команде. Теперь появился человек, у которого оно, как все опять же говорят, еще лучше. Как с этим жить?
— Это кто это?
— Хорошая шутка. Дзюба.
— Аа! Да, это хорошее противостояние, у нас с ним сильная команда.
— Многие уже считают, что на тренировках иногда слишком весело.
— Ну нет, это нормально. Мы же одна команда, любим поразвлечься и пошутить. Но когда нужно быть серьезными, мы будем серьезными.
— Гарай честно сказал, что он шутки Дзюбы не понимает. Но они точно смешные.
— Ну да, Гарай говорит только по-испански, а Дзюба шутит по-русски. Нет, он очень славный парень.
— Вы вообще ожидали, когда он полгода назад приехал, что в Лиге чемпионов будет так, как есть сейчас — Роналду, Мюллер и Дзюба в списке лучших бомбардиров?
— Мы очень рады. Конечно, я его помнил — когда раньше с ним сталкивался, это был игрок, который все время мешал. Но сейчас я очень рад, что он с нами и что он так много забивает. У него отлично получается.