Ерохин продолжит карьеру в «Ростове»

"Урал" и "Ростов" поставили точку в вопросе трансфера полузащитника Александра Ерохина. Таким образом, вторую часть сезона 26-летний футболист начнет в стане ростовского клуба.

"Футбольный клуб "Урал" благодарит Александра за продуктивную и яркую игру в составе нашей команды и желает успешного продолжения профессиональной карьеры!" — говорится на сайте екатеринбургского клуба.

Напомним, что в составе екатеринбургского клуба Ерохин выступал с 2013 года и за это время сыграл 66 матчей в РФПЛ и Кубке России, отличившись в них 12 раз.