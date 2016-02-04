Черышев: «Все пошло не по плану с самого начала»

Российский полузащитник "Валенсии" Денис Черышев пообщался с прессой после поражения своей новой команды от "Барселоны" в первом матче 1/2 финала Кубка Испании.

"Мы пропустили семь голов, но меня больше волнует, какой образ сформируется среди болельщиков у "Валенсии" после этой встречи. Можно проиграть, но нельзя создавать такой образ. Конечно, только мы виноваты в поражении, но обещаем упорно работать и вернуться на прежний уровень.

Все пошло не по плану с самого начала, а затем был назначен пенальти. Не знаю, заслужил ли Мустафи удаление, но противостоять такой „Барселоне“ очень сложно.

Мы продолжаем борьбу в чемпионате Испании и Лиге Европы, и, уверен, мы вернемся на прежние позиции. Сегодня больше всего меня разочаровал результат", — сказал он.