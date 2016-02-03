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    Хомич: «Цель - стать футболистом основного состава»

    Вратарь "Амкара" Дмитрий Хомич рассказал об итогах первого сбора в ОАЭ, а также поставил для себя цель на второй сбор команды, который пройдет в Испании.

    "Главное итогам сборов в ОАЭ, что я играл, а через матчи форму набираешь быстрее, чем только лишь через тренировки. Поэтому лично для меня сбор явно пошел на пользу.

    Уровень соперников? Могу сказать, что, например, последний соперник – "Жилина" ("Амкар выиграл со счетом 5:0) на самом деле очень крепкая команда. Да, они выпустили молодежь, но половина их игроков играет в молодежной сборной Словакии. Мне команда понравилась, им просто не хватает опыта.

    Да, поля были плохие. Но нам ничего не оставалось делать, как на них тренироваться и играть. Мы не нашли поля лучше. Какие-то мелкие травмы были, но они никак не влияли на подготовку.

    Цели на второй испанский сбор? Единственная цель - стать футболистом основного состава", - заявил Хомич.

    "Амкар" после 18 матчей занимает 10 строчку в турнирной таблице российской Премьер-лиги.

    Источник: ФК «Амкар»

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    03.02.2016 11:28
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +58

      Lakhamu 4 февраля 2016, 21:26

      Хомич в основе? только если Селихов уйдёт или травму получит. ито не факт. ещё же есть Герус.

      0
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      Рейтинг: +17

      cskajeka 3 февраля 2016, 17:23

      Что эта команда забыла в ОАЭ, если был слух что команда может развалиться? Откуда деньги на сборы в ОАЭ,если их не было года назад на зарплаты игроков? ничего не пойму

      0
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      Рейтинг: +137

      serg30 3 февраля 2016, 12:02

      Уже за 30, а такие надежды подавал...

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