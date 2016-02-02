Уткин: «В пятницу планирую уйти с «Матч ТВ», дальнейших планов пока нет»

Комментатор Василий Уткин, попавший под оптимизацию штата "Матч ТВ", сообщил, что в пятницу официально покинет канал.

«Это соответствует действительности. В четверг погружен в личные проблемы. А в пятницу планирую спокойно и мирно уйти с «Матч ТВ». После 22 лет работы, поскольку на «НТВ-Плюс» я пришел 17 марта 1994 года", – сказал Уткин.

По словам комментатора, он пока не знает, чем будет заниматься в дальнейшем.

«Нет пока никаких планов. Эту неделю я провел в переговорах с отделом кадров «Матч ТВ». Существует полное взаимопонимание по процедурным вопросам. А у меня в свою очередь нет претензий к работодателям".