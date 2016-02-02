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  • Уткин: «В пятницу планирую уйти с «Матч ТВ», дальнейших планов пока нет»

Уткин: «В пятницу планирую уйти с «Матч ТВ», дальнейших планов пока нет»

2 февраля 2016, 23:03
3

Комментатор Василий Уткин, попавший под оптимизацию штата "Матч ТВ", сообщил, что в пятницу официально покинет канал.

«Это соответствует действительности. В четверг погружен в личные проблемы. А в пятницу планирую спокойно и мирно уйти с «Матч ТВ». После 22 лет работы, поскольку на «НТВ-Плюс» я пришел 17 марта 1994 года", – сказал Уткин.

По словам комментатора, он пока не знает, чем будет заниматься в дальнейшем.

«Нет пока никаких планов. Эту неделю я провел в переговорах с отделом кадров «Матч ТВ». Существует полное взаимопонимание по процедурным вопросам. А у меня в свою очередь нет претензий к работодателям".

Источник: «Советский спорт»
Россия Уткин Василий
Комментарии (3)
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roman230582
1454481322
Эх, Вася
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Black Giz
1454481487
Схавала тебя Тина.
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nemolod
1454482505
Какие претензии? На другой работе могли бы запросто уволить по статье в 24 часа!
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