«Сантос» требует проценты с трансфера Неймара

На сегодняшнем заседании в испанском суде юрист "Сантоса" заявил, что бразильский клуб не получил всех денег за трансфер нападающего Неймара в "Барселону".

Согласно утверждению представителя "Сантоса", клубу не были выплачены проценты с 40 миллионов евро, которые каталонцы перевели Неймару и его семье за подписание контракта.

Напомним, ранее компания DIS, которой принадлежала часть прав на Неймара, подала в суд на оба клуба, самого футболиста, а также на бывшего и нынешнего президентов "Барселоны" Сандро Росселя и Жозепа Бартомеу. По мнению компании, реальная сумма трансфера бразильца была значительно больше, чем те 17,1 миллиона евро, с которых DIS получила свою долю.

В ходе расследования этого дела испанскими властями было установлено, что переход Неймара на самом деле обошелся каталонцам в 83,6 миллиона евро. Прокурор и представители DIS намерены доказать, что большую часть этой суммы Неймар и его родственники получили незаконно и тайно.

Сам Неймар должен сегодня дать показания в суде.