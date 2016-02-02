Венгер в шоке от травмы Росицки

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер потрясен травмой чешского полузащитника Томаша Росицки.

"Никто в клубе не может понять, что случилось. Я дал указание Томашу разминаться сразу после перерыва. Он добросовестно выполнил это, сделал несколько ускорений. Затем он вышел на поле и травмировался уже через 3 минуты. Я был впечатлен его игрой, так как технически он показал очень высокий уровень. Росицки разминался 20 минут и теперь он очень расстроен. Томаш является отличным игроком, но за свою карьеру получил огромное количество травм. Надеюсь, что он вскоре вернется в строй", - сказал Венгер.

Стоит отметить, что поединок Кубка Англии против "Бернли" стал для Росицки первым за последние 5 месяцев, которые он также пропустил из-за травмы. Сроки восстановления игрока составят около месяца.