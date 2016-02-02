Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Бруно не захотел переходить в «Крылья Советов»

    "Крылья Советов" не смогли подписать нападающего "Эвиана" Джанни Бруно, который должен был пополнить ряды самарского клуба этой зимой, пишет издание Foot Mercato.

    Как сообщает источник, 24-летний форвард отказался от переезда в Россию.

    В текущем сезоне Бруно сыграл в составе "Эвиана" 21 матч и забил четыре гола.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.02.2016 10:53
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +12314

      Вомбат 2 февраля 2016, 12:05

      С какого бодуна "он должен был" оказаться в Крыльях? Он, небось, до вчерашнего дня ничего и не знал об их предложении. Вообще обо всех отказах в трансфере писать означает, что больше не о чем. Зачем сайт тогда открывали?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 > Вомбат 2 февраля 2016, 16:33

      Резонный вопрос!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11