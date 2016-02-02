Бруно не захотел переходить в «Крылья Советов»

"Крылья Советов" не смогли подписать нападающего "Эвиана" Джанни Бруно, который должен был пополнить ряды самарского клуба этой зимой, пишет издание Foot Mercato.

Как сообщает источник, 24-летний форвард отказался от переезда в Россию.

В текущем сезоне Бруно сыграл в составе "Эвиана" 21 матч и забил четыре гола.