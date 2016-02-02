Торрес об уходе из «Атлетико»: «Я воспринимаю все с надлежащим хладнокровием»

Форвард мадридского "Атлетико" Фернандо Торрес не думает об уходе из клуба. По словам футболиста, он полностью сконцентрировался на задачах столичной команды.

"Сейчас время для того, чтобы быть сплоченными. Именно это и должно быть теперь посланием для нас. Когда мы демонстрировали сплоченность, дела у нас складывались хорошо. Нужно настраиваться на следующий матч, а дальше этого смотреть не следует. Нет никого превыше "Атлетико". И сейчас не время для упреков. Мне 31 год, я не ребенок и воспринимаю все с надлежащим хладнокровием. Вопросы личного характера являются второстепенными", — заявил испанец.

Как сообщалось ранее, наставник "Атлетико" Диего Симеоне дал понять Торресу, что в следующем сезоне он на него не рассчитывает.