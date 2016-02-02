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    Буссуфа стал игроком «Гента»

    Полузащитник "Локомотива" Мубарак Буссуфа стал игроком "Гента". В бельгийском клубе хавбек будет выступать на правах аренды, рассчитанной на полгода..

    "Договор аренды футболиста будет действовать вплоть до истечения срока его контракта с ФК "Локомотив". Руководство клуба благодарит Мубарака за выступления в "Локомотиве" и вклад в достижения команды", — написано на официальном сайте российской команды.

    Отметим, что Буссуфа начинал профессиональные выступления именно в "Генте".

    Источник: Twitter

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    02.02.2016 06:03
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 2 февраля 2016, 09:32

      а почему не продать хотя бы за 5 все бабки для БАБЫ

      0
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 2 февраля 2016, 09:15

      А бревно Тарасо В эффективный менеджмент? всё под откос!

      0
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      Рейтинг: +825

      Etiainen 2 февраля 2016, 08:46

      а потом за бесплатно уйдет летом куда нибудь. вот и 15 млн евро на ветер)

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      Рейтинг: +1423

      Parham > Etiainen 2 февраля 2016, 10:44

      Куда и потом??? В 31-32 кого ещё такого купят за 15 лямов??

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      Рейтинг: +22

      Fahreddin Ismailow 2 февраля 2016, 06:15

      А какие были надежды на Мубарака... К сожалению неоправданных, и это эффективный менеджмент в лице Юрьевны, не могу представить, какой же неэффективный! В любом случае удачи

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