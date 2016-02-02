Полузащитник "Локомотива" Мубарак Буссуфа стал игроком "Гента". В бельгийском клубе хавбек будет выступать на правах аренды, рассчитанной на полгода..

"Договор аренды футболиста будет действовать вплоть до истечения срока его контракта с ФК "Локомотив". Руководство клуба благодарит Мубарака за выступления в "Локомотиве" и вклад в достижения команды", — написано на официальном сайте российской команды.

Отметим, что Буссуфа начинал профессиональные выступления именно в "Генте".