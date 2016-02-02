Кокорин: «Готов на 60%»

ЕСЛИ БЫТЬ УЖ СОВСЕМ ОБЪЕКТИВНЫМ-ПОСЛЕДНИЕ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ ИМЕННО НАСТОЛЬКО ТЫ И ИГРАЕШЬ.
Нападающий "Зенита" Александр Кокорин рассказал о своем состоянии, а также о том, на какой позиции он хотел бы играть в новой команде. Напомним, сегодня Кокорин дебютировал в составе "Зенита", сыграв один тайм в матче Кубка Атлантики против "Брондбю" (2:0).
"Готов на 60%. Мне не так важно, где играть, главное – быть на поле", – сказал Кокорин.
О своем переходе из "Динамо" футболист говорить отказался.
"О контракте не очень хочется разговаривать, потому что я приехал в новую команду и стараюсь сосредоточиться на своих ближайших играх".