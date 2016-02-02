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    Кокорин: «Готов на 60%»

    Нападающий "Зенита" Александр Кокорин рассказал о своем состоянии, а также о том, на какой позиции он хотел бы играть в новой команде. Напомним, сегодня Кокорин дебютировал в составе "Зенита", сыграв один тайм в матче Кубка Атлантики против "Брондбю" (2:0).

    "Готов на 60%. Мне не так важно, где играть, главное – быть на поле", – сказал Кокорин.

    О своем переходе из "Динамо" футболист говорить отказался.

    "О контракте не очень хочется разговаривать, потому что я приехал в новую команду и стараюсь сосредоточиться на своих ближайших играх".

    Источник: Twitter

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    02.02.2016 01:13
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 2 февраля 2016, 06:11

      ЕСЛИ БЫТЬ УЖ СОВСЕМ ОБЪЕКТИВНЫМ-ПОСЛЕДНИЕ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ ИМЕННО НАСТОЛЬКО ТЫ И ИГРАЕШЬ.

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    • ...
      Рейтинг: +10

      ekip2025 2 февраля 2016, 01:48

      Ну судя по сегодняшнему матчу то вообще процентов на 80!!Молодчина!

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