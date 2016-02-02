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    Трансфер Мельгарехо в «Локомотив» не состоится

    Трансфер полузащитника "Кубани" Лоренцо Мельгарехо в "Локомотив" сорвался. Об этом рассказал спортивный директор железнодорожников Кирилл Котов.

    "Мельгарехо в "Локомотиве" не будет. Мы сделали "Кубани" предложение и получили согласие. Игрок прибыл в Москву и успешно прошел медицинское обследование.

    Но в последний момент от нас потребовали закрыть глаза на долг по переходу в "Кубань" Сергея Ткачева. Это нонсенс в последний момент менять уже согласованные ранее условия сделки. Естественно, мы отказались", – сказал Котов.

    Источник: «Матч ТВ»

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    02.02.2016 01:05
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +651

      andrebest4 2 февраля 2016, 10:00

      кубань жжет

      1
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    • ...
      Рейтинг: +551

      LokoGoGo 2 февраля 2016, 09:18

      Так Кубань могла сделать скидку добрую, чтобы МЫ завершили сделку и закрыли непонятки по Ткачеву (не смотря на то, что , цена реальна завышена на Мельгарехо изначально. Трансфермаркт.де оценивает в 7 мультов евро. И цена, считаю, обоснованная, но никак не 9 или 10)

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 2 февраля 2016, 04:14

      Опять армяшки наеб... хотели.

      6
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