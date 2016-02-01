Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Андерлехт» арендовал Бюттнера

    Агент защитника "Динамо" Александра Бюттнера Александр Бурсак заявил, что его клиент подписал контракт с "Андерлехтом", в котором он доиграет текущий сезон.

    "Бюттнер перешел в "Андерлехт" на правах аренды. При этом у клуба будет первоочередное право выкупа игрока. Александр доволен тем, что продолжит карьеру в чемпионате Бельгии. Да и вообще все стороны остались довольны сделкой. Презентация Бюттнера в качестве игрока "Андерлехта" состоится завтра.

    Когда Александр перешел в "Динамо" из "Манчестер Юнайтед", перед клубом ставились совершенно другие задачи, нежели сейчас. Александр хотел стать чемпионом России и участвовать в матчах Лиги чемпионов в составе "Динамо". Но в связи с кризисом стратегия развития клуба изменилась. Клуб находится в середине турнирной таблицы на протяжении долгого времени, что не может соответствовать амбициям Александра.

    Игрок начинает новый этап в своей карьере. Он очень доволен тем, как все в итоге сложилось", – сообщил Бурсак.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.02.2016 17:46
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 1 февраля 2016, 18:30

      Пристроили.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: 0

      danpo45 1 февраля 2016, 18:27

      Нашел классный сайт с договорными матчами, взял у них 7 матчей и 7 зашло. За приглашенного человека дают скидку(Мне, например дали бесплатный матч). Если будете брать скажите что от " Danis ", буду благодарен. Сайт - Fixmatch.net

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11