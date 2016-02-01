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    Мельгарехо может стать игроком «Локомотива» в ближайшее дни

    В скором времени полузащитник "Кубани" Лоренсо Мельгарехо подпишет соглашение с "Локомотивом".

    Сообщается, что москвичи уже запросили у краснодарцев документы 25-летнего парагвайца. Таким образом, Мельгарехо может полететь с "Локомотивом" на предстоящий тренировочный сбор.

    В этом сезоне парагваец сыграл за "Кубань" в 16-ти матчах, в которых забил восемь голов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.02.2016 16:01
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +619

      ManUtd-Volgograd 1 февраля 2016, 20:21

      Хорошее приобретение, но в Локо русских хороших игроков нет практически. Фернандеш на банке маринуется, Мельгарехо и Майкон как будут банку делить?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +331

      спартач 23рус 1 февраля 2016, 19:24

      не нужен за такие деньги

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 1 февраля 2016, 18:00

      Локо что готов армяшкам МНОГО заплатить?

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +41

      Karabaz 1 февраля 2016, 16:46

      классный игрок!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1497

      алекс88 1 февраля 2016, 16:35

      Пол года наххххх было про спартак чушь мусолить то

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +481

      sergey610 1 февраля 2016, 16:21

      Вперёд!

      -1
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