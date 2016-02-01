Мельгарехо может стать игроком «Локомотива» в ближайшее дни

В скором времени полузащитник "Кубани" Лоренсо Мельгарехо подпишет соглашение с "Локомотивом".

Сообщается, что москвичи уже запросили у краснодарцев документы 25-летнего парагвайца. Таким образом, Мельгарехо может полететь с "Локомотивом" на предстоящий тренировочный сбор.

В этом сезоне парагваец сыграл за "Кубань" в 16-ти матчах, в которых забил восемь голов.