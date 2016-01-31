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    Слуцкий: «Были готовы отпустить Мусу в «Лестер» только за космическую сумму»

    Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий рассказал о том, на какие позиции ищутся игроки в это трансферное окно. Кроме того, специалист признался, что нападающий Ахмед Муса мог оказаться в "Лестере", если бы англичане заплатили за него космическую цену.

    – Похоже, что Сейду Думбия, на которого до последнего рассчитывал ЦСКА, в очередной раз в красно-синюю реку все-таки не войдет?

    – Да, он действительно одной ногой уже в "Ньюкасле" – осталось, как я понимаю, успешно пройти медосмотр.

    – А вдруг не пройдет? У Сейду же всегда были проблемы?

    – Нас бы они, как вы понимаете, не остановили, но…

    – Что же теперь, в связи с потерей ивуарийской опции, намеревается предпринимать ЦСКА?

    – Ищем нападающего. И, скорее всего, он у нас появится – другой вопрос, кто это будет и на каких условиях. Есть разные варианты – от покупки до аренды, какой именно сработает, на данный момент пока непонятно, ведем переговоры.

    – А если в последний день английского трансферного окна "Лестер" сделает космическое предложение по Мусе?

    – Ну, от космических предложений никто обычно не отказывается. Однако это будет совсем другая ситуация, которую сейчас обсуждать бессмысленно. Благо трансферное окно в России, в отличие от Европы, далеко от закрытия, время для решения кадровых проблем еще имеется.

    Источник: Спортфакт

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    31.01.2016 21:48
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 31 января 2016, 21:56

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ну Муса и 16 не стоит,для ЦСКА хорошо что не продали

      -4
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 > Asbjorn 31 января 2016, 22:54

      Нелогично рассуждаешь, ага.

      -1
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn > Aztec58 31 января 2016, 23:16

      Вполне логично,денег он этих не стоит,но даже если бы продали за 16,адекватной замены вряд ли бы нашли,поэтому и хорошо для них,что он остался

      -1
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      Рейтинг: +459

      sour12 > Asbjorn 1 февраля 2016, 03:19

      если будет продолжать в том же духе через год он будет стоить и 25.

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Asbjorn 1 февраля 2016, 11:04

      А как Вы определили стоимость,оценщик, Вы наш?

      -1
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