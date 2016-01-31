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    Виллаш-Боаш: «Мы хотим сократить отрыв от ЦСКА и постараться завоевать титул»

    Наставник "Зенита" Андре Виллаш-Боаш рассказал о задачах клуба на сезон, а также о том, чем планирует заниматься после завершения контракта с питерским клубом.

    – Что вы можете сказать о текущем положении "Зенита" в российских турнирах?

    – Мы потеряли очень много очков на своем поле и, к сожалению, не показали того уровня игры, который демонстрировали в прошлом. Помимо чемпионата, мы выступаем и в Кубке России, и этот турнир для нас также важен. Перед нами стоит задача завоевать этот трофей. В чемпионате же мы отстаем от лидера на 7 очков, но я не считаю этот отрыв очень большим, и мы хотим сократить его и постараться завоевать титул. Игроки, которые присоединились к команде в это окно, уверен, помогут нам.

    – Выход в четвертьфинал Лиги чемпионов может стать большим успехом для "Зенита"?

    – Да, конечно, поскольку это может произойти впервые в истории. Когда я только пришел в клуб, мы говорили о том, чтобы войти в топ-10 команд Европы, и выход в четвертьфинал Лиги также сразу же был одной из задач, которые передо мной ставились.

    – Летом у вас заканчивается контракт с клубом. Чем планируете заниматься после?

    – В жизни сложно что-то предсказать. Сейчас я думаю о том, чтобы на какое-то время вернуться в Португалию и отдохнуть вместе со своей семьей, сделать паузу и восстановиться.

    Источник: ФК «Зенит»

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    31.01.2016 19:41
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 27 февраля 2016, 19:09

      Планы, как всегда, нормальные. Осталось дожить до лета и увидеть!

      0
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      Рейтинг: +387

      petlyra 1 февраля 2016, 02:04

      Устал бедный. Отдохнуть ему надо.

      -1
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      Рейтинг: -18

      uskorovau 31 января 2016, 20:53

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      -3
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 31 января 2016, 19:49

      Лучше Зенит, чем ЦСКА.

      2
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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев > Aztec58 31 января 2016, 19:57

      Мечтать, Зенитушка, не вредно

      -2
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