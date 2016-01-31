Нигматуллин: «На прошлогоднем «Кубке Легенд» моим любимым игроком был Тольдо»

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин рассказал, кто является его любимым игроком на «Кубке Легенд».

«Трудно сказать, кто из участников «Кубка Легенд» являлся моим любимым футболистом. В прошлом году участвовал Франческо Тольдо, а в этом определюсь после турнира. Что касается «Кубка Легенд», то это прекрасная возможность для бывших футболистов снова окунуться в атмосферу соперничества. Это настоящий футбольный праздник и отличная возможность для бывших футболистов получить адреналин, встретить старых знакомых.

Победа или участие? Не поверю ни одному футболисту, поигравшему на высоком уровне, что главное – это участие. Участие – это прекрасно, но любой футболист хочет побеждать. Будь то участие в турнире или игра в футбол на даче с соседями. Мы выходим и по привычке стараемся побеждать в каждом матче», – рассказал Нигматуллин.