Сарсания: «Динамо» пыталось сохранить Жиркова и Кокорина, но они предпочли «Зенит»

Бывший спортивный директор «Динамо» и «Зенита» Константин Сарсания рассказал о том, что москвичи хотели сохранить в своем составе защитника Юрия Жиркова и нападающего Александра Кокорина, но футболисты выбрали вариант с переходом в санкт-петербургский клуб.

«Уход Кокорина и Жиркова можно рассматривать в контексте изменения политики футбольного клуба «Динамо». До этого команду покинул еще один лидер – Матье Вальбуэна. С другой стороны, я знаю, что «Динамо» сделало Кокорину и Жиркову хорошие по нынешнему рынку предложения, но они предпочли «Зенит».

Это логично, так как перед клубом стоят совсем другие задачи. Перспективы «Зенита» понятнее, чем перспективы «Динамо». Игроки такого уровня хотят развиваться и что-то выигрывать. Для них важна ясность», – сообщил Сарсания.