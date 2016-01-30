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    «Милан» отказался отпускать Ньянга в «Лестер» за 16 миллионов

    "Лестер" попытался приобрести нападающего "Милана" М’Байе Ньянга, но итальянский клуб ответил отказом.

    Сообщается, что англичане предложили "Милану" за футболиста 16 миллионов евро с моментальной выплатой в размере десяти миллионов. Еще пять миллионов "Лестер" хотел заплатить в июне, а последнюю часть суммы миланцы получили бы в том случае, если бы подопечным Клаудио Раньери удалось квалифицироваться в Лигу чемпионов по итогам сезона.

    Однако "Милан" не намерен расставаться с Ньянгом в январе и не собирается рассматривать никаких предложений.

    Источник: Goal.com

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    30.01.2016 01:24
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10

      TS74 30 января 2016, 12:50

      честно говоря этот не так уж силен стоит вспомнить что творил Пато в его года

      в то время он бы и шанса не имел бы выйти на поле

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