Хиддинк: «Сделка по Пато – это не авантюра»

Главный тренер "Челси" Гус Хиддинк рассказал о трансфере нападающего Пато.

"Аренда Пато находится в стадии оформления документов. Это не авантюра. Аренда дает возможность хорошо присмотреться к нему. Мы дадим ему максимум поддержки, и все будет зависеть от него. При помощи аренды мы сможем посмотреть, хорошо ли будет ему в клубе и будет ли сам клуб доволен его пребыванием в эти несколько месяцев. Сначала ему нужно разместиться и привыкнуть к этой требовательной лиге, и мы предоставим ему для этого время", – сказал Хиддинк.