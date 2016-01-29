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    Ткачев: «Мог перебраться в Германию, но решил остаться в России»

    Новичок ЦСКА полузащитник Сергей Ткачев рассказал о своей жизни в стане "армейцев".

    "На первом сборе работал индивидуально, только сейчас включился в общую группу. Могу сказать, что очень тяжело. Одно дело бегать самому, другое — когда занимаешься в общей группе с такими партнерами. Колоссальная интенсивность, тяжело приходится. Но ничего, ощущаю, что становится легче. Много пропустил из-за травмы, надеюсь поскорее набрать свои кондиции.

    Я счастлив, что работаю в общей группе. На первом сборе было тяжело бегать на другом поле и видеть, как команда тренируется. Любому футболисту плохо со стороны наблюдать, как тренируются другие. Эмоции переполняют, заниматься хочется каждый день!

    Удивительно: я долго играю в России, но лично никого в ЦСКА не знал. Приняли замечательно, проблем с этим вообще нет.

    Был вариант переехать в Германию. Команду называть уже не хочу. Я долго раздумывал, но затем позвонил Леонид Викторович, сказал, что заинтересован во мне. После этого я снова подумал и решил, что лучше продолжить карьеру в России", - сказал Ткачев.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    29.01.2016 16:06
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    Комментарии5
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      Рейтинг: -6

      zwoko 29 января 2016, 21:34

      Мужики есть капли что реально улучшают мужскую силу и выносливость: длительность секса увеличилась в разы, а стояк стал крепче, повысилась чувствительность в сексе, оргазмы стали намного ярче и ощутимее. И жена теперь довольна и я чувствую себя самцом!Во кстати о них уже в журналах пишут --- http://dum.ps/molotora

      -1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 29 января 2016, 17:05

      Выбрал овёс - дело вкуса!

      1
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      Рейтинг: +42

      Onlyreven 29 января 2016, 16:28

      ну и дибил

      0
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      Рейтинг: +80

      cruiff 29 января 2016, 16:24

      Ткачёв: был вариант научиться играть в футбол в Германии, но с моим паспортом мне в РФПЛ платят в 3 раза больше.

      1
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      Рейтинг: +206

      skipushkach > cruiff 29 января 2016, 19:26

      К сожалению ты абсолютно прав(((

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