Логашов: «В Португалии будем отрабатывать командные взаимодействия»

Защитник "Локомотива" Арсений Логашов рассказал о том, какой была первая тренировка команды на сборе в Португалии. По словам футболиста, у него остались лишь хорошие впечатления.

"Достаточно трудная дорога была. Долгий перелет плюс переезд из аэропорта в гостиницу. Но поспали, отдохнули, на тренировке размялись, так что впечатления хорошие. На первом сборе работали на физику, в Португалии, думаю, будем отрабатывать командные взаимодействия. В любом случае, на каждом сборе нужно работать", – рассказал он.