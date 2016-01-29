«Суонси» готов подписать Палоски за 10,5 миллиона

"Суонси" намерен приобрести нападающего "Кьево" Альберто Палоски.

Сообщается, что английский клуб уже предложил "Кьево" 10,5 миллиона евро за футболиста, и итальянцы приняли это предложение. Теперь "лебедям" предстоит обсудить с самим Палоски условия личного контракта.

"Альберто Палоски был моим игроком, мы вместе работали в "Парме". Он сможет хорошо играть в АПЛ, потому что он силен. Мне он нравится", – сказал главный тренер "Суонси" Франческо Гвидолин.

В нынешнем сезоне Серии А Палоски провел 21 матч, отметился девятью голами и двумя результативными передачами.