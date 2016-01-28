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    Канделаки: «Рейтинг «Матч ТВ» доказал, что спорт России интересен»

    Генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки подвела итоги работы телеканала в уходящем месяце.

    "Рейтинг "Матч ТВ" доказал, что спорт России интересен, его любят и смотрят. С 1 по 25 января у нас по месяцу наибольшая доля телесмотрения 3,0% в нашей целевой аудитории Мужчин от 25 до 59. Кроме высокого показателя доли за месяц, хотелось бы отметить наши отдельные достижения в выходные дни и особенно в более молодой аудитории мужчин от 18 до 34. В воскресенье, 24 января было ощущение, что "Матч ТВ" уже смотрит вся страна и уж как минимум вся ее мужская половина. Доля аудитории телеканала за день по России составила 6,2% в аудитории мужчин от 25 до 59!

    Мы заняли шестое место среди всех телеканалов и по объему целевой аудитории немного достигли показателей лидеров национального эфира. Также можно обратить внимание на показатели в мужской аудитории от 18 до 24 не только в биатлоне, где уик-энд оказался рекордным для нас, но и в европейском футболе! Молодая аудитория любит европейский футбол – мы это видим и постараемся показывать матчи ведущих европейских чемпионатов и кубков", – рассказала Канделаки.

    Источник: «Матч ТВ»

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    28.01.2016 17:14
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 28 января 2016, 18:54

      Статистические выкладки просто умиляют. Сами подсчитали?

      0
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 28 января 2016, 18:31

      И какие тому доказательства? Бесплатных альтернатив нет

      0
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    • ...
      Рейтинг: +31

      MaxOfMobbDeep 28 января 2016, 18:00

      Так конечно, раньше смотрели Россию 2 и спорт1 или как он там назывался,теперь вместо 2 стал 1. Многим все равно хочется хоть какого-то азарта, спортивные состязания посмотреть - вот и включают 1 единственный канал спорта
      Это вовсе не заслуга канала, это монополия творит чудеса

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