Симонян: «Разговоров об искусственном создании базового клуба для сборной России не было»

Первый вице-президент РФС Никита Симонян поделился мнением о создании базового клуба для сборной России.

– Если из команды вызывается 5-7 игроков, то его можно назвать базовым клубом. Разговора о том, чтобы искусственно создать базовый клуб для сборной, не было. Сейчас в "Зенит" переходит Жирков, вроде туда же собирается Кокорин. Таким образом, у питерцев станет еще больше игроков сборной России. В ЦСКА тоже немало ребят.

– Выходит, все это идет не по указке РФС?

– Конечно, не по указке, немного погорячились ваши коллеги. Переход футболистов – это желание самих игроков и клубов, никакого вмешательства РФС здесь нет.