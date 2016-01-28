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    Генеральный директор «Краснодара»: «Нужно кого-то продать, чтобы заявить Крицюка на Лигу Европы»

    Генеральный директор "Краснодара" Владимир Хашиг заявил, что "быки" не смогут заявить на матчи Лиги Европы арендованного у "Браги" голкипера Станислава Крицюка, если в ближайшее время не расстанутся с кем-то из имеющихся футболистов.

    "Крицюк у нас находится в платной аренде. То есть, если мы никого не продадим, то не сможем заявить Крицюка для участия в Лиге Европы. Соответственно окончательного решения по поводу того, будет ли Крицюк заявлен на Лигу Европы, еще нет", – заявил Хашиг.

    Источник: ТАСС

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    28.01.2016 12:32
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +42

      Onlyreven 28 января 2016, 16:36

      Чтобы заявить что-то ненужное, нужно сначала продать что-то ненужное

      2
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    • ...
      Рейтинг: +2512

      Krasnodar 123 28 января 2016, 15:21

      Быстрова - СРОЧНО! А не будут брать - доплатите сколько попросят, только продайте!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +465

      Barsuk52 28 января 2016, 13:30

      быстров

      5
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