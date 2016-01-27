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    Павлюченко может пропустить до четырех месяцев

    Нападающий краснодарской "Кубани" Роман Павлюченко рассказал о полученной травме колена.

    "Отдавал передачу Аршавину, и у меня что-то хрустнуло в правой коленке. Сразу почувствовал сильную боль, попросил замену. Сегодня лечу в Москву, оттуда вечером — в Краснодар. Завтра днем сделают МРТ, после чего поставят диагноз. Но, скорее всего, повреждена боковая связка.

    В 2006 году в кубковом матче "Спартака" с "Сибирью" была та же ситуация. Хруст в колене. Потом последовала операция, и в итоге я пропустил тогда около четырех месяцев. Сейчас по всем ощущениям точно такая же травма", - рассказал в интервью "Спортфакту".

    Напомним, что 34-летний Павлюченко травмировался в самом начале товарищеского поединка против "Енисея" (0:1). Если диагноз подтвердится, то форвард пропустит остаток чемпионата России этого сезона.

    Источник: Бомбардир.ру

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    27.01.2016 20:14
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 27 января 2016, 23:36

      Да если зарплату не платят, то травма может растянуться и на 4 года, только в чем смысл???

      1
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      Рейтинг: +333

      AndresLoko 27 января 2016, 22:15

      Пора вешать бутсы на гвоздь Роману!!!

      1
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      Рейтинг: +201

      DoNAld DUc 27 января 2016, 21:21

      Гнать его с Кубани

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 27 января 2016, 21:03

      С таким количеством травм пора заканчивать с футболом уже

      2
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