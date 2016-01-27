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    Селюк: «Муса не подходит под АПЛ, «Лестеру» лучше купить Ярмоленко»

    Известный агент Дмитрий Селюк поделился своим мнением о возможном трансфере нападающего московского ЦСКА Ахмеда Мусы в английский "Лестер Сити".

    – Муса – хороший футболист, я помню его, когда он еще играл в Голландии. Кстати, считаю, ЦСКА тогда переплатил за него, покупая у "Венло". Однако африканец – вообще не игрок чемпионата Англии!

    – Почему? Он же обладает, например, реактивной скоростью.

    – Все это так. На контратаках способен убежать от опекуна. Но будь я руководителем "Лестера", никогда бы не взял форварда таких антропометрических данных.

    – Слишком щуплый для АПЛ?

    – Пожалуй. Не то чтобы его там задавят, но на "втором этаже" у него в Англии просто нет шансов! Если его кто-то там толкнет, он улетит в трибуны. Да и зачем ему платить приличную зарплату. Он же не может делать в атаке все. Почему бы тогда не купить Ярмоленко у Киева за 25 миллионов? Ярмоленко – мощный, здоровый, подходит под АПЛ. Муса – нет.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    27.01.2016 17:08
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +4253

      mutabor0992 28 января 2016, 00:50

      Вот еще один физдабол...Селюк и Канчельскис-Тру-Ля-Ля и Тра-Ля-Ля.

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      Рейтинг: +619

      ManUtd-Volgograd 27 января 2016, 18:09

      Человек бредит! Посмотри как играет там Уоллкот или Ленон!

      1
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      Рейтинг: +370

      splint1989 > ManUtd-Volgograd 27 января 2016, 18:45

      Муса и правда слишком легкий для АПЛ, Уоллкот по-мощнее

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      Рейтинг: +619

      ManUtd-Volgograd > splint1989 27 января 2016, 19:54

      Физику если нужно подтянут ему!

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      Рейтинг: +1969

      Niko 27 января 2016, 17:52

      во кого спросить забыли=)

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