Сборная России в преддверии ЧЕ-2016 сыграет товарищеский матч с одной из команд Великобритании

Сборная Росии в июне в рамках подготовки к чемпионату Европы 2016 года проведет товарищескую встречу с одной из команд Великобритании. Об этом сообщил член исполкома РФС Игорь Лебедев.

"Товарищеский матч сборной России в июне предполагается с одной из команд Великобритании, потому что у нас оттуда несколько соперников по группе на чемпионате Европы", - заявил Лебедев.

Ранее сообщалось, что команда Леонида Слуцкого в преддверии Евро-2016 с 25 мая по 5 июня проведет тренировочный сбор в Швейцарии, во время которого сыграет два товарищеских матча.

Напомним, что на чемпионате Европы национальной команде предстоит сыграть со сборными Англии, Словакии и Уэльса, которые стали соперниками россиян по группе В.