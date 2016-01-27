Слуцкий: «На втором сборе будем делать акцент на совершенствование взаимодействий»

Главный тренер московского ЦСКА Леонид Слуцкий рассказал о форме и состоянии своих подопечных, а также поделился планами на второй тренировочный сбор, на котором команда уже начала работу.

"Те, кто прошел первый сбор, находятся в достаточно хороших кондициях. Сейчас приступили к отработке тактических моментов, совершенствованию командных и групповых действий в атаке, обороне, при переходе из атаки в оборону. Будем делать акцент на совершенствование взаимодействий, будет меньше циклической работы, больше анализа, больше теоретических занятий. Особенно учитывая, что и количество матчей тоже вырастет.

Василий Березуцкий, Роман Еременко и Сергей Ткачев пока еще далеки от оптимальных кондиций. Было бы неестественно, если после такой паузы они выглядели бы великолепно. Никто из них не примет участия в первой контрольной игре, потому что они еще не готовы. Василий, наверное, вообще не будет участвовать в играх на этом сборе. Что касается Ткачева и Еременко, надеюсь, они будут на поле уже со второго матча", - сообщил Слуцкий.