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    Слуцкий: «На втором сборе будем делать акцент на совершенствование взаимодействий»

    Главный тренер московского ЦСКА Леонид Слуцкий рассказал о форме и состоянии своих подопечных, а также поделился планами на второй тренировочный сбор, на котором команда уже начала работу.

    "Те, кто прошел первый сбор, находятся в достаточно хороших кондициях. Сейчас приступили к отработке тактических моментов, совершенствованию командных и групповых действий в атаке, обороне, при переходе из атаки в оборону. Будем делать акцент на совершенствование взаимодействий, будет меньше циклической работы, больше анализа, больше теоретических занятий. Особенно учитывая, что и количество матчей тоже вырастет.

    Василий Березуцкий, Роман Еременко и Сергей Ткачев пока еще далеки от оптимальных кондиций. Было бы неестественно, если после такой паузы они выглядели бы великолепно. Никто из них не примет участия в первой контрольной игре, потому что они еще не готовы. Василий, наверное, вообще не будет участвовать в играх на этом сборе. Что касается Ткачева и Еременко, надеюсь, они будут на поле уже со второго матча", - сообщил Слуцкий.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    27.01.2016 13:09
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 27 января 2016, 18:45

      Делать акцент - это своевременно, ага, пригодится по жизни.

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