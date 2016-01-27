«Зенит» полетел на второй сбор без Файзулина и Рязанцева

Сегодня футболисты "Зенита" вылетели в португальский город Фару, где команда проведет второй тренировочный сбор. Стоит отметить, что в составе делегации петербургской команды присутствует полузащитник "Зенита-2" Никита Саламатов, а два хавбека основной команды Виктор Файзулин и Александр Рязанцев отсутствуют.

Вратари: Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков, Игорь Обухов, Александр Васютин.

Защитники: Александр Анюков, Николас Ломбертс, Илья Зуев, Эсекьель Гарай, Луиш Нету, Доменико Кришито, Андрей Иванов.

Полузащитники: Вячеслав Зинков, Сергей Иванов, Валерий Ярошенко, Никита Саламатов, Маурисио, Аксель Витсель, Хави Гарсия, Артур Юсупов, Олег Шатов, Дмитрий Богаев, Данни.

Нападающие: Павел Долгов, Халк, Артем Дзюба.