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    Мостовой: «Кокорину в его возрасте уже нужно стабильно играть и забивать»

    Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился своим мнением относительно возможного перехода нападающего московского "Динамо" Александра Кокорина в "Зенит".

    - "Зениту" и любому клубу футболист хорошего уровня не помешает. А Кокорин – игрок хорошего уровня. Другое дело, что Александру хватит быть пацаном, когда ему было 20 лет. В его возрасте уже нужно стабильно играть и доказывать. Если сравнивать с футболистами его амплуа из Европы, то те гораздо больше забили в его возрасте. Сейчас ему важно начать играть и забивать, а где это будет: в "Зените", в "Динамо" - неважно.

    - Если Кокорин предпочтет "Зенит" европейскому клубу, то не станет это выбором не в пользу футбола?

    - А вы мне скажете, кто сейчас в нашем чемпионате отказывается от денег в пользу футбола? В Европе, конечно, многим из наших футболистов такие деньги, как в России платить не будут. А насчет Кокорина. Конкретного интереса от европейских клубов мы не видели. Говорят, пишут, но непонятно, откуда это берется.

    Источник: «Советский спорт»

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    26.01.2016 23:22
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2858

      nemolod 27 января 2016, 17:48

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