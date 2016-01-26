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«Фенербахче» интересуется Думбия

26 января 2016, 16:56
2

"Фенербахче" проявляет интерес к ивуарийскому нападающему "Ромы" Сейду Думбия.

Турецкий клуб намерен арендовать Думбия в зимнее трансферное окно с правом выкупа. "Рома", в свою очередь, не рассчитывает на форварда и хочет продать его в другой клуб.

Также Думбия хочет вновь взять в аренду ЦСКА, но российский клуб не собирается выкупать его трансфер.

Напомним, что первую половину этого сезона 28-летний форвард провел в ЦСКА на правах аренды.

Если "Рома" не сумеет продать Думбия в аренду до закрытия трансферного окна, то ЦСКА останется по сути единственным европейским вариантом для форварда.

Источник: Gianlucadimarzio
Турция. Суперлига Европа Фенербахче Рома ЦСКА Думбия Сейду
Комментарии (2)
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Aztec58
1453824300
Ага, и глупая Рома, купившая Думбия за немалые деньги, вновь позволит Гинеру извлекать выгоду из чужой вещи? Маловероятно.
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Лыков
1453832085
Ван перси не нужен?
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