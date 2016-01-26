«Фенербахче» интересуется Думбия

"Фенербахче" проявляет интерес к ивуарийскому нападающему "Ромы" Сейду Думбия.

Турецкий клуб намерен арендовать Думбия в зимнее трансферное окно с правом выкупа. "Рома", в свою очередь, не рассчитывает на форварда и хочет продать его в другой клуб.

Также Думбия хочет вновь взять в аренду ЦСКА, но российский клуб не собирается выкупать его трансфер.

Напомним, что первую половину этого сезона 28-летний форвард провел в ЦСКА на правах аренды.

Если "Рома" не сумеет продать Думбия в аренду до закрытия трансферного окна, то ЦСКА останется по сути единственным европейским вариантом для форварда.