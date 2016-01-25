Орлов: «Вопрос Жиркова и Кокорина для «Зенита» отпадает, Широков – отрезанный ломоть»

Известный комментатор Геннадий Орлов считает, что "Зенит" не станет подписывать Юрия Жиркова, Александра Кокорина и Романа Широкова.

"Думаю, что вопрос Жиркова для "Зенита" теперь отпадает, раз он не появился на сборе в Катаре, тренируется и играет за "Динамо". Ясно, что он в обойме Кобелева. Значит, что-то не получилось – либо по зарплате, либо не договорились с "Динамо". То же и по Кокорину. Для "Зенита" это не трагедия – никто сейчас не скажет, как оба будут выглядеть весной.

Что касается Широкова, то о "Зените" не может быть и речи. Широков для "Зенита" – отрезанный ломоть", – сказал Орлов.