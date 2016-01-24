Мкртчан: «Кубань» будет ставить перед собой задачу пробиться в Лигу чемпионов»

Председатель совета директоров «Кубани» Олег Мкртчан на собрании с игроками и тренерами краснодарской команды рассказал о целях и задачах клуба на ближайшее будущее.

«Первоначальная цель – это вернуть утраченные позиции и избежать переходных игр. В дальнейшем, мы будем ставить задачу в течение двух лет пробиться в Лигу чемпионов», - заявил Мкртчан.

Напомним, в текущем розыгрыше российской Премьер-лиги после 18 туров «Кубань» находится на 15 месте в турнирной таблице, имея в своем активе 15 очков.