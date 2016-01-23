Вратарь «Дженоа» привлек внимание «Манчестер Юнайтед»

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к голкиперу "Дженоа" Маттиа Перину. Завтра скауты "красных дьяволов" посетят поединок "грифонов" в 21-м туре Серии А с "Вероной", с целью понаблюдать за действиями вратаря.

Третий страж ворот сборной Италии рассматривается манкунианцами в качестве замены Давиду Де Хеа, который может сменить "МЮ" на "Реал". Помимо этого, "Ливерпуль" и "Арсенал" также заинтересованы в услугах 23-летнего игрока.

В нынешней Серии А Перин провел 13 встреч, в которых пропустил 19 голов.