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    Жоаозиньо: «После травмы Галицкий предоставил личный самолет»

    Полузащитник "Краснодара" Жоаозиньо рассказал, как проходил процесс его восстановления после полученной травмы.

    "Было очень больно. И страшно. Я схватился за ногу и посмотрел на нее. Она была свернута, будто болталась. Все, что было дальше, сложно вспоминать. Операция, реабилитация. Я сутками не мог уснуть из-за боли и невозможности двигаться, менять положение. Бывали дни, когда хотелось сесть на кровати и бросить реабилитацию, но выручили люди.

    Думаю, немногие знают, но сразу после травмы Сергей Галицкий предоставил личный самолет – так меня максимально быстро перевезли в Германию. Потом была операция, те самые процедуры, врачи, которые справлялись не только с ногой, но и со мной самим. Хочу сказать спасибо всем реабилитологам, которые помогали мне прийти в себя.

    Я чувствовал, что в меня верят. Сергей Галицкий предложил продлить контракт в тот момент, когда я сам не знал, смогу ли выйти на прежний уровень. Президент говорил, что рассчитывает на меня. Это были важные слова", – заявил Жоаозиньо.

    Источник: Чемпионат.ком

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    23.01.2016 17:03
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 23 января 2016, 23:49

      Образцовый поступок главы клуба!!!!Респект!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2161

      Алекc 23 января 2016, 22:46

      Галицкий - молодец. Человеческий поступок

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6876

      sochi-2013 23 января 2016, 19:14

      Галицкий-коммерсант и Галицкий-футбольный, совершенно разные люди. Армян и армянин))

      -1
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      Рейтинг: +191

      Yellow 91 23 января 2016, 17:47

      Та Галицкий вобще красавчик!

      1
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