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    Бабаев: «Думбия хочет играть в ЦСКА, но «Рома» не желает отдавать его в аренду»

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о загвоздках в переговорах с "Ромой" по поводу аренды нападающего Сейду Думбия.

    "Надеюсь, что он еще может оказаться у нас. Мы общались буквально вчера. Ситуация сложная, но, пока открыто трансферное окно, все возможно. В чем проблема? Позиция "Ромы": клуб категорически не хочет отдавать его в аренду, несмотря на желание самого игрока и ЦСКА", – сказал Бабаев.

    Напомним, что ивуариец провел в аренде в армейском клубе первую часть нынешнего сезона. В Премьер-лиге он провел 13 матчей, записав на свой счет пять голов и четыре результативных паса.

    Источник: ТАСС

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    23.01.2016 15:11
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +50

      edubokom 23 января 2016, 23:07

      Спокойно господа! Скоро всё прояснится

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 23 января 2016, 17:36

      А купить жаба душит

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 23 января 2016, 15:25

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      зачем цска 50-летний Думбия?

      -4
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    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 23 января 2016, 15:17

      Так выкупите его, ага, ахахах!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +665

      Snerg 23 января 2016, 15:16

      всё бы нахаляву)

      1
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