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    Федун повесил «ценник» на Промеса

    Владелец московского "Спартака" Леонид Федун признался, что его клуб не торопится продавать полузащитника Квинси Промеса. По его словам, игрок сможет покинуть команду лишь в том случае, если за него будет предложено 40-50 миллионов евро. В то же время Федун дал понять, что предложения по покупке 24-летнего голландца поступают регулярно.

    "Удержать Промеса летом будет вполне реально. Сейчас по нему есть предложения, но не такие, чтобы я сказал: "Ах!". А для меня это 40-50 миллионов. В ближайшее время мы не отпустим Промеса за меньшие деньги. Во всяком случае, сейчас не собираемся. Я вижу, сколько "Манчестер Юнайтед" заплатил за Мемфиса Депая, а Промес, я считаю, не хуже", – сказал он.

    Источник: ТАСС

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    22.01.2016 09:00
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +103

      никорос 22 января 2016, 18:43

      правильно делает, пусть играет )

      -1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 22 января 2016, 17:37

      Это даже не ценник, скорее охранная грамота, ага.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 22 января 2016, 17:22

      Хоть сто лямов! Главное, удержать Промеса в Спартаке.

      2
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      Рейтинг: -8

      remembrant 22 января 2016, 15:49

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

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      -4
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      Рейтинг: +206

      skipushkach 22 января 2016, 14:13

      Ну конечно с Депаем сравнивать глупо,но Промес как минимум один из лучших легионеров в ЧР,и как минимум в главных чемпионатах в клубах занимающих места с 4 по 8 не затеряется,это точно

      3
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      Рейтинг: +50

      Pravdin_V > skipushkach 23 января 2016, 12:08

      Глупо? чем Депай лучше Промеса? тем что играет в АПЛ? Показатели не смотрел?

      1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 22 января 2016, 13:24

      Сколько же шакалов набежало-фу,аж смердит.

      2
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ > Диктор 22 января 2016, 13:38

      получают бан на умирающем соккере, бегут сюда гадить.

      0
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      ...
      Рейтинг: +28

      Bearded_man > REDWHITE_ 25 января 2016, 10:47

      Как ты лаконично описал суть своего существования.))

      1
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      Рейтинг: +28

      Bearded_man 22 января 2016, 12:01

      Будет как в свое время с Веллитоном, там тоже не было "Ах"(40-50), зато потом было "Блин!("

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      Рейтинг: +399

      franck_ribery 22 января 2016, 11:26

      хоть тут сообразил, этот болельщик Динамо Киев

      0
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      Рейтинг: +50

      FIRESTAR 22 января 2016, 10:40

      Эм..ну как бы Промес стоит 10(то есть просить за него 20 это еще норма),но в спартаке на своей волне как всегда.

      -2
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 22 января 2016, 10:31

      Сейчас полностью согласен с позицией Леонида Федуна

      0
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