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    Фахриев: «Цакташ - один из лучших молодых игроков чемпионата Хорватии»

    Генеральный директор казанского "Рубина" Ильгиз Фахриев прокомментировал переход в команду полузащитника "Хайдука" Мийо Цакташа.

    "Цакташ - один из лучших молодых игроков чемпионата Хорватии, и он уже привлекался в национальную сборную. Мийо - игрок созидательного плана, который может и создать момент для команды, и взять игру на себя. Мы планируем, что через Цакташа будет строиться атакующая игра "Рубина", - сказал Фахриев.

    "Я пока не очень знаком с российской лигой, но безусловно знаю о "Рубине". Команда играла и в Лиге чемпионов, и в Лиге Европы, и, конечно, знаю о победе над "Барселоной". С нетерпением жду возобновления чемпионата, в котором я рассчитываю добиться лучшего результата с "Рубином". Надеюсь, что своей игрой помогу своей новой команде", - добавил Цакташ.

    Источник: ФК «Рубин»

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    21.01.2016 17:16
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 21 января 2016, 17:41

      Брать юга всегда риск.

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